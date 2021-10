Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Werkzeuge aus Sprintern gestohlen

Emsbüren (ots)

Von Sonntagmittag bis Montagmorgen wurden aus zwei Daimler-Benz Sprintern, die in der Bahnhofstraße standen, elektronische Werkzeuge gestohlen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Inneren der Fahrzeuge. Einen weiteren Daimler-Benz Sprinter, der am gleichen Ort abgestellt war, versuchten die Täter ebenfalls erfolglos zu öffnen. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977) 929210 entgegen.

