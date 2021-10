Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Bei Einbruch gestört

Samern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 02:45 Uhr, kam es in der Straße Wasserstiege zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter überwunden zunächst mehrere Zäune, um an das Gebäude zu gelangen. Während diese einen Bewegungsmelder beschädigten, konnten sie von den Bewohnern des Hauses entdeckt und vertrieben werden. Die Täter flüchteten ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922) 9800 entgegen.

