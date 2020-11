Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

HochsauerlandkreisHochsauerlandkreis (ots)

Meschede: Die frühe Dunkelheit nutzten Einbrecher am Mittwoch in der Straße Rümmecketal. Zwischen 16.45 Uhr und 18.55 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume des Hauses und entwendeten Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Winterberg: In der Nacht zum Mittwoch versuchten unbekannte Täter in ein Schreibwarengeschäft auf der Hauptstraße einzubrechen. Die Täter versuchten mehrfach die Tür aufzuhebeln. Letztlich scheiterten sie jedoch an der stabilen Bauweise. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

