Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hüven - Grablampe gestohlen

Hüven (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 12.10.21 bis 18.10.21 eine Grablampe inklusive des Sockels von einem Grab des Friedhofs an der Lahner Straße. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952) 93450 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell