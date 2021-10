Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallverursacher teilt keine Personalien mit

Sankt Julian (ots)

Bei Auffahrunfall in der Hauptstraße entsteht Sachschaden. Am Mittwochvormittag musste eine 58- Jahre alte Frau ihren Opel verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Fahrer eines dunklen SUV bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Frau auf. Der Verursacher gab der Opelfahrerin gegenüber an, dass er der deutschen Sprache nicht mächtig sei und fuhr weiter. Von der Polizei wurden Ermittlungen zur Fahrerfeststellung aufgenommen. pilek

