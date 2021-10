Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallverursacher macht sich aus dem Staub, Zeugen gesucht

Hinzweiler (ots)

Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt abgestellten Seat Ibiza. Die Fahrerin hatte den PKW am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz "In der Au" abgestellt. Am Montagmorgen bemerkte sie den Schaden an ihrem Fahrzeug. Offensichtlich stieß ein unbekannter PKW-Fahrer beim Ausparken gegen ihren Seat und fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen dunklen PKW. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

