POL-NMS: 211004-5-pdnms Einbrecher versuchten zweimal vergeblich in Rendsburg einzubrechen

Rendsburg (ots)

Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter gleich zweimal vergeblich in dasselbe Einfamilienhaus in Rendsburg, Büsumer Straße, einzubrechen.

Am 02.10.2021 (Samstag) entdeckte die Geschädigte Hebelspuren an der Haustür, am 03.10.2021 (Sonntag) entdeckte die Geschädigte Beschädigungen an einem Fenster.

Die am 03.10. entdeckten Beschädigungen am Fenster waren am 02.10. noch nicht vorhanden . In beiden Fällen blieb es bei einem versuchten Wohnungseinbruch, den Tätern gelang es nicht die Haustür bzw. das Fenster zu überwinden und in das Einfamilienhaus einzudringen.

Hinweise von Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum auffällige Personen und / oder Fahrzeuge in Rendsburg in der Büsumer Str. beobachtet haben, nimmt die Polizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 entgegen.

