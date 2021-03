Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend (26.03.21) kam es in Ludwigshafen Maudach zu einer möglichen Trunkenheitsfahrt. Nachdem es durch einen Transporter beinahe zu einem Unfall gekommen war, entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer vom Ereignisort. Im Nachgang konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten das beteiligte Fahrzeug sowie ein 49-jähriger Mann an der entsprechenden Halteranschrift angetroffen werden. Es ergab sich der Verdacht, dass der 49-jährige, der zudem alkoholisiert zu sein schien, der verantwortliche Fahrzeugführer gewesen sein dürfte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Der Herr musste die Polizeibeamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Weiter muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

