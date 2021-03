Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Teppich-Geschäft

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte versuchten am Donnerstag (25.03.2021), gegen 22 Uhr, in ein Teppich-Geschäft in der Oderstraße einzubrechen. Mit Steinen versuchte man die Scheiben des Geschäfts einzuschlagen. Hierbei ging lediglich nur die Scheiben zu Bruch. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

