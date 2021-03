Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ehemann schlägt Ehefrau

Ludwigshafen (ots)

Weil er mehrmals auf seine 37-jährige Ehefrau aus Ludwigshafen einschlug, diese verletzte und randalierte, musste ein 49-Jähriger festgenommen werden. Die Polizei wurde am frühen Freitagmorgen (26.03.2021), gegen 4 Uhr, über den Vorfall informiert. Als die Polizei erschien war der Mann bereits abgehauen. Als die Polizei wieder weg war, gelangte er erneut in die Wohnung und schlug auf die Frau ein. Anschließend machte er sich erneut aus dem Staub. Kurze Zeit später erschien er wieder an der Wohnung und trat die Wohneingangstür ein. Die Polizei nahm ihn schließlich fest. Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot für die Wohnung und ein Kontaktverbot zur Ehefrau ausgesprochen. Zudem erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

