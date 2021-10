Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erneute Sachbeschädigung am Kindergarten

Rockenhausen (ots)

Am 16.10.2021 gegen 20.10 Uhr beschädigten unbekannte Täter drei Glasscheiben und einen Blumenkübel des Kindergartens am Festplatz in Rockenhausen. Die Scheiben wurden mit Knochensteinen eingeworfen. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Ob ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigung vom 07.10.2021 besteht, müssen die Ermittlungen zeigen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

