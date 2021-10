Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW durch ausgelegte Nägel beschädigt

Aschbach (ots)

In der Kieselbachstraße legten bislang unbekannte Täter zwischen dem 14.10.2021 und dem 16.10.2021 Nägel unter einen PKW-Reifen, so dass der Reifen bei Fahrtantritt beschädigt wurde. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken, Tel.: 06382-9110. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell