Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Schwerer Verkehrsunfall

Gießen (ots)

Am 01.08.2021 ereignete sich gegen 09.55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen Wilsbach und Lohra/ Seelbach.

Eine noch unbekannte Frau fuhr mit einem VW Polo die K50 aus Richtung Wilsbach in Richtung Lohra/ Seelbach. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommast. Sie wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Der Strommast kippte auf die Fahrbahn. Hierdurch fiel der Strom in mehreren Haushalten im Lahn-Dill-Kreis und im Kreis Marburg- Biedenkopf aus. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde die Staatsanwaltschaft und ein Gutachter eingeschaltet. Reparaturarbeiten an der Stromleitung laufen.

Zeugen des Unfalls, insbesondere noch unbekannte Ersthelfer, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg (06421/4060) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell