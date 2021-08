Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Vermisstensuche

Gießen (ots)

Seit den Nachmittagsstunden des 31.07.2021, wird ein 56-jähriger Mann aus einem Pflegeheim in Wetzlar vermisst. Der Vermisste hat lange graue Haare, vermutlich zu einem Zopf gebunden, ist ca. 180cm groß und halbseitig gelähmt. Zur Fortbewegung nutzt er einen elektrischen Rollstuhl. Der Vermisste ist vermutlich nicht in der Lage sich zu orientieren. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar (06441/918-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

