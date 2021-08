Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Vermisster aufgefunden

Gießen (ots)

Der aus einem Pflegeheim in Wetzlar vermisste 56-jährige Mann wurde unverletzt aufgefunden. Spaziergänger fanden ihn in einem Waldgebiet in der Nähe von Wetzlar. Sein elektrischer Rollstuhl war liegen geblieben und er konnte selbstständig keine Hilfe holen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell