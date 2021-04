Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zigarettenautomat aufgebrochen; Warnung vor Telefonbetrügern; Brand; Verkehrsunfall;

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Zigarettenautomat aufgebrochen

Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der zwischen Samstagnachmittag und Donnerstag, 14 Uhr, den Automaten in der Flandernstraße aufgebrochen hat. Der Täter ließ anschließend Bargeld und Zigarettenschachteln mitgehen. Der Sachschaden wird mit etwa 3.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Wolfschlugen (ES): Senior betrogen (Warnhinweis)

Ein 65-Jähriger ist Anfang der Woche von einem Telefonbetrüger um mehrere hundert Euro gebracht worden. Der Anrufer gab sich gegenüber dem Mann als Bankmitarbeiter aus und verwickelte ihn in ein professionelles Gespräch. Dabei fragte der Kriminelle geschickt nach persönlichen Daten des 65-Jährigen sowie nach dessen Kontodaten. Im Vertrauen darauf, dass es sich beim Anrufer um einen tatsächlichen Mitarbeiter der Bank handeln würde, gab der Wolfschlugener die Informationen preis. Nur wenig später nahm das Opfer Kontakt mit seiner Bank auf und musste daraufhin erfahren, dass von seinem Konto bereits mehrere hundert Euro abgebucht worden waren.

Die Polizei warnt daher:

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN-Nummern oder sonstige Zugangsdaten preis.

- Ihre Bank wird nie bei Ihnen anrufen und bspw. nach einer TAN fragen.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Brand in Gartenhütte

Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro ist am Donnerstagnachmittag beim Brand in einer Gartenhütte eines Einfamilienhauses in der Härtenstraße entstanden. Dort hatten gegen 16 Uhr offensichtlich im Inneren gelagerte Kartonagen Feuer gefangen. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften ausgerückt war, hatte die Situation rasch im Griff. Eine Gefahr für weitere Gebäude bestand nicht. Personen kamen nicht zu Schaden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Auf etwa 14.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Niederenauer Straße / Kapuzinergarten entstanden ist. Ein ortsunkundiger 57-Jähriger war gegen 14 Uhr mit seinem VW Golf auf der Niedernauer Straße unterwegs und bog an der Einmündung zunächst nach rechts in die Straße Kapuzinergarten ein. Als er feststellte, dass er sich verfahren hatte, wendete er und fuhr ohne auf die Verkehrszeichen zu achten wieder in die Niedernauer Straße ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten 18-Jährigen, der mit seinem VW Caddy auf der Niedernauer Straße fuhr. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Golf nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (cw)

