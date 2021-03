Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.03.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal-Berlichingen: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Firma in Schöntal-Berlichingen ein. Im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr, am Freitagabend, und 5.30 Uhr, am Samstagmorgen, gelangten der oder die Täter auf unbekannte Weise in das Gebäude in der Ziegeleistraße. Im Inneren entwendeten die Einbrecher hochwertige Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Das Diebesgut muss aufgrund der Größe der Werkzeuge mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Zeugen, die zur angegebenen Zeit ein verdächtiges Fahrzeug oder Personen rund um die Ziegeleistraße beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Krautheim zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06294 234 entgegengenommen.

Niedernhall: Schmierereien an Freibad entdeckt

Rund ums Niedernhaller Freibad hinterließen unbekannte Farbschmierer am Wochenende ihre Zeichen und Schäden in Höhe von rund 1500 Euro. In der Zeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, besprühten die Unbekannten die Außenfassade des Freibads im Brückenwiesenweg mit leuchtend roter Farbe. Ein Zaun, sowie der Fußweg zum Solebad und eine angrenzende Mauer wurde mit neongelber Farbe beschmiert. Zudem wurden eine Bank und ein Abfallbehälter auf dem Hügel zwischen dem Parkplatz der Sporthalle und dem Sportplatz mit denselben Farben besprüht. Auffällig an den Schmierereien war der wiederkehrende Schriftzug "Rote Gang". Zeugen, die zur angegebenen Zeit verdächtige Personen beobachten konnten oder Hinweise auf die Identitäten der "roten Gang" geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell