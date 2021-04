Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gestürzte Radfahrer; Erneut Fahrzeuge aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Schwerverletzt in Klinik gebracht

Mit schweren Verletzungen, die er sich offenbar beim Sturz von seinem Fahrrad zugezogen hatte, ist am Donnerstagvormittag ein 63-Jähriger vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Ein Zeuge hatte den Mann gegen 8.50 Uhr auf dem Neckarradweg neben seinem Rad liegend aufgefunden und den Notruf gewählt. Im Krankenhaus musste der Mann in der Folge stationär aufgenommen werden. (mr)

Esslingen (ES): Erneut Fahrzeuge aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen sind im Stadtteil Hohenkreuz erneut mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden. Kurz vor sechs Uhr verständigte eine Anwohnerin die Polizei, nachdem sie einen am Fahrbahnrand im Hohenkreuzweg geparkten und beschädigten Mercedes entdeckt hatte. Wie sich herausstellte, waren auch an einem weiteren, dort geparkten Renault sowie an jeweils zwei abgestellten Fahrzeugen auf Parkplätzen in der Barbarossa- und der Wäldenbronner Straße und einem Pkw in der Kolpingstraße Seitenscheiben eingeschlagen und die Innenräume offenbar durchwühlt worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun insbesondere, ob ein Zusammenhang zu den beschädigten Fahrzeugen in der Nacht von Montag auf Dienstag bestehen könnte (siehe PM vom 13.04.2021/ 11.37 Uhr). Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer 0711/3105768-10. (rn)

Unterensingen (ES): Mit Rettungswagen in Krankenhaus gebracht

Nach notärztlicher Erstversorgung ist ein 13-jähriger Radfahrer am Donnerstagmittag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Junge sprang nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 12.25 Uhr mit seinem Mountainbike über einen Hügel im Bike-Park in der Seerosenstraße. Nachdem er auf den Rädern aufgekommen war, verlor er in der Folge das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. (rn)

