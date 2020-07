Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrskontrollen in der Region Nürburgring

Adenau (ots)

Am vergangenen Wochenende führten die Beamten der Polizeiinspektion Adenau gemeinsam mit der Traffic Enforcement Group verstärkt Kontrollen in der Region rund um den Nürburgring durch. Die Polizisten stellten dabei eine Vielzahl an Verstößen fest. U.a. leiteten sie ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Bei acht Fahrzeugen stellten sie durch Veränderungen eine erloschene Betriebserlaubnis fest. 12 weitere Verstöße, davon vier wegen unnötiger Lärmverursachung, führten ebenfalls zu Ordnungswidrigkeiten gegen die Fahrer.

