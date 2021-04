Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Wohnungseinbrüche - Pkw gestohlen; Streitigkeiten; Brand

Reutlingen (ots)

Motorrollerfahrer die Vorfahrt genommen

Schwere Verletzungen hat ein Motorrollerfahrer am späten Dienstagnachmittag erlitten, als ihm in Betzingen ein Autofahrer die Vorfahrt genommen hat. Kurz vor 17.30 Uhr war ein 68-jähriger VW-Lenker auf der Schickhardtstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Hoffmannstraße kam es zur Kollision mit dem stadtauswärtsfahrenden, 43 Jahre alten Zweiradlenker. Durch den Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer zu Boden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro entstanden. (ms)

Reutlingen (RT): In Wohnungen eingebrochen

Zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Federnseestraße sind am Dienstag zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen acht Uhr und 15.30 Uhr brach der Täter die Wohnungstüren auf und machte sich im Inneren auf die Suche nach Wertsachen. Unter anderem mit Elektronikgeräten und Schmuck machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Reutlingen (RT): Streit führt zu Polizeieinsatz

Ein handfester Streit zwischen Bekannten hat am Dienstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz am Oskar-Kalbfell-Platz geführt. Kurz nach 16 Uhr war von einem Zeugen über Notruf eine verletzte Frau vor einem dortigen Gebäude gemeldet worden, worauf Rettungsdienst und Polizei in die Innenstadt ausrückten. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass es in einer naheliegenden Wohnung offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 42-Jährigen und einer 30 Jahre alten Bekannten gekommen war, wobei sich die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem an einer zu Bruch gegangenen Glastür Verletzungen zugezogen hatte. Die 30-Jährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. (mr)

Altbach/Esslingen (ES): Nach Streit in Gewahrsam genommen

Zwei Bewohner einer Altbacher Flüchtlingsunterkunft sind am Dienstagnachmittag aneinandergeraten und haben mehrmals aufeinander eingeschlagen. Gegen 16 Uhr gerieten die Männer im Alter von 23 und 37 Jahren zunächst in ihrer Unterkunft in Streit, da der Ältere den Jüngeren beschuldigte, ihm Geld und Kleidungsstücke entwendet zu haben. Bei der Auseinandersetzung fügte der 23-Jährige dem 37-Jährigen leichte Verletzungen zu. Eine gute Stunde später trafen die beiden Kontrahenten am Esslingen Bahnhof erneut aufeinander und schlugen sich zunächst am S-Bahngleis. Bis zum Eintreffen der Polizei verlagerte sich die Schlägerei auf den Vorplatz des Busbahnhofs. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich die Situation beruhigt und es war keine Auseinandersetzung mehr im Gange. Der 37-Jährige wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an. Gegen beide Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen und Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem grauen Seat Leon mit dem Kennzeichen ES-EM 567, der am frühen Mittwochmorgen nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Gutenbergstraße gestohlen worden ist, fahndet das Polizeirevier Kirchheim. Gegen 4.30 Uhr alarmierten Hausbewohner die Polizei, nachdem sie durch ungewöhnliche Geräusche geweckt worden waren und den Einbruch festgestellt hatten. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, hatte sich ein Unbekannter auf noch nicht geklärte Art und Weise Zugang zum Haus verschafft und dort Taschen, Schränke und Schubladen durchwühlt. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem ließ er den bisherigen Erkenntnissen zufolge neben einer Geldbörse, Mobiltelefonen, einem Laptop und einem Tablet auch die Autoschlüssel und in der Folge auch den Seat mitgehen, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Hinweise, insbesondere auch zu dem gestohlenen Fahrzeug. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw)

Dettingen/ Teck (ES): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend im Kreuzungsbereich B 465 / K 1250 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Kirchheim. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 23-Jähriger mit seinem Nissan auf der Bundesstraße in Richtung Lenningen unterwegs und wollte an der Ampelkreuzung zur K 1250 nach links in Richtung Nabern abbiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem VW eines auf der B 465 entgegenkommenden 64-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Der VW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Da beide Fahrer angaben, jeweils bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein, sucht das Polizeirevier Kirchheim nach Zeugen. Telefon 07021/501-0. (rn)

Esslingen (ES): Rauch im Kinderzimmer

Rauch aus einem Kinderzimmer hat am Dienstagabend im Braungartweg für Aufregung gesorgte. Kurz nach 19 Uhr waren die Rettungskräfte alarmiert worden, nachdem es im Kinderzimmer der Wohnung zu einem Brand gekommen war. Wie sich herausstellte, hatte der fünf Jahre alte Sohn versehentlich eine Bettdecke über eine eingeschaltete Lampe an seinem Bett gelegt, welche durch die entstandene Hitze zu brennen und stark zu rauchen begann. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte der Vater den Brand bereits größtenteils löschen. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, sodass niemand verletzt wurde und der ebenfalls mit einem Rettungswagen zur Unglückstelle beorderte Rettungsdienst nicht eingesetzt werden musste. Nachdem die Wohnung von der Feuerwehr durchlüftet worden war, konnten alle Bewohner wieder zurück ins Haus. Der entstandene Sachschaden blieb mit geschätzten 300 Euro überschaubar. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell