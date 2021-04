Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Bei Baumpflegearbeiten abgestürzt; An Bushaltestelle gezündelt; Einbruch

Dettingen/Erms (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache hat sich am Donnerstagmorgen auf der L380a ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 59 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Opel Isignia die Landesstraße von der Schlössleskurve kommend in Fahrtrichtung B28, als er zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und eine Leitplanke streifte. Anschließend geriet der Pkw zurück auf die Fahrbahn und kam in einer leichten Linkskurve geradeaus erneut von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Wegweiser und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Durch Ersthelfer wurde festgestellt, dass der Fahrzeuglenker nicht mehr ansprechbar war und umgehend Erste Hilfe geleistet. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimierten sie den Mann, der in der Folge mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Opel, an dem Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Am Wegweiser und der Leitplanke entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Feuerwehr war ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt. Die L380a war bis gegen acht Uhr voll gesperrt. (sm)

Esslingen (ES): An geparktem Fahrzeug entlang geschrammt

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 87-Jähriger am Mittwochvormittag in der Sulzgrieser Straße verursacht hat. Der Senior war gegen elf Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Sulzgrieser Straße in Richtung Rüdern unterwegs, als er aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam zu weit nach rechts und schrammte an einem am Straßenrand geparkten Hyundai entlang, bevor er seinen Mercedes zum Stehen bringen konnte. Ein Rettungswagen brachte den Mann anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten. (cw)

Wolfschlugen (ES): Alkoholisiert mit Fahrzeug überschlagen

Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich am Mittwochnachmittag auf der L 1205 mit seinem Wagen überschlagen. Der 61-jährige Lenker eines Peugeot 206 war kurz vor 16 Uhr von Sielmingen kommend in Richtung Wolfschlugen unterwegs. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve geriet der Pkw zunächst auf die Gegenfahrspur, fuhr dann über den Straßengraben und überschlug sich mehrfach in einem angrenzenden Feld. Auf dem Dach blieb das Fahrzeug schließlich liegen. Der Unfallverursacher konnte das Autowrack selbstständig und nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt verlassen. Bei ihm stellten die Polizeibeamten nicht nur deutlichen Alkoholgeruch fest. In seinem Wagen befanden sich auch mehrere, zum Teil leere Flaschen alkoholischer Getränke. Da ein Atemtest einen vorläufigen Wert von rund 1,5 Promille ergab, musste der Mann in der Folge außer einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Mit dem Rettungswagen wurde er vorsorglich zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Peugeot, an dem Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Neuhausen a.d.F. (ES): Ins Heck gekracht

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochnachmittag auf der L1209 ereignet hat. Eine 67-Jährige befuhr gegen 14.45 Uhr die Bernhäuser Straße in Fahrtrichtung Neuhausen und fuhr aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt wartenden BMW eines 32-Jährigen auf. Der BMW-Lenker zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu, eine ärztliche Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der nicht mehr fahrbereite Volvo musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

Rottenburg (TÜ): Bei Kollision leicht verletzt

Ein 28-jährige Autofahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitten. Die Frau befuhr kurz nach 16 Uhr mit ihrem BMW Mini zunächst die B 28 von Horb nach Rottenburg. An der Ausfahrt zur Seebronner Straße übersah sie den von links aus Richtung Wendelsheim heranfahrenden Mercedes eines 93-Jährigen, worauf es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Die Unfallverursacherin wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren in der Folge nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der Blechschaden fiel mit insgesamt zirka 20.000 Euro beträchtlich aus. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten war auch die Straßenmeisterei zur Fahrbahnreinigung ausgerückt. (mr)

Bodelshausen (TÜ): Bei Baumpflegearbeiten abgestürzt

Bei Baumpflegearbeiten ist ein 51-Jähriger am Mittwochnachmittag aus mehreren Metern Höhe abgestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 17 Uhr am Waldrand im Bereich der Tübinger Straße auf einer Klappleiter stehend damit beschäftigt, einen Ast abzusägen, als er das Gleichgewicht verlor und abstürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen zum Unglückshergang aufgenommen. (cw)

Tübingen-Hirschau (TÜ): An Bushaltestelle gezündelt (Zeugenaufruf)

Nach mehreren Jugendlichen, die sich am frühen Donnerstagmorgen an der Bushaltestelle in der Kingersheimer Straße bei der Kirche aufgehalten und dort randaliert und gezündelt haben, fahndet das Polizeirevier Tübingen. Gegen zwei Uhr war die Polizei von Anwohnern alarmiert worden, nachdem dort mehrere Jugendliche lautstark randaliert, Bierflaschen auf die Fahrbahn geworfen, gegen einen Zigarettenautomaten getreten und einen hölzernen Stützpfosten des Wartehäuschens angezündet hatten. Der Pfosten wurde durch die Flammen erheblich beschädigt und ein daneben am Fahrradständer angeschlossenes Fahrrad komplett zerstört. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand zwar schnell löschen, dennoch entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.600 Euro. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung nach den Jugendlichen verlief bislang erfolglos. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise. (cw)

Ammerbuch (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Poltringer Hauptstraße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit von 20 Uhr bis sieben Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein eingeschlagenes Kellerfenster Zutritt ins Innere des Gebäudes. Beim Durchwühlen des Mobiliars fand der Unbekannte ersten Erkenntnissen nach etwas Bargeld sowie Münzen. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Albstadt (ZAK): Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Mittwochmittag in Ebingen entstanden. Eine 36-Jährige befuhr gegen 13.50 Uhr mit einem Mercedes-Benz E63 die Sigmaringer Straße stadtauswärts. Da ein entgegenkommendes Fahrzeug an einem geparkten Auto vorbeifuhr, wich die Frau nach rechts aus und kollidierte mit einem Fahrbahnrand stehenden VW Passat. (ms)

