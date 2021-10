Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in das alte Stellwerk

Sankt Julian (ots)

Zwischen Anfang September und dem 16.10.2021 wurde in das alte Stellwerk im Bereich der Draisinenstrecke in der Wahrbachstraße in Sankt Julian eingebrochen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken, Tel.: 06382-9110, zu melden. |pilek

