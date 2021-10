Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Busscheibe eingeschlagen, Bedrohung und Beleidigung

Odenbach (ots)

Zwei Fahrgäste haben sich am Mittwochabend wegen mehrerer Straftaten in einem Linienbus strafbar gemacht. Beide männliche Personen sind in Meisenheim in den Bus eingestiegen und zogen während der Fahrt ihre Mund-Nasen-Bedeckung aus. Als sie gebeten wurden diese wieder aufzuziehen, beleidigten und bedrohten sie den Busfahrer. Beim Verlassen des Busses an der Haltestelle Obere Glanstraße in Odenbach zerschlug einer der Männer mit seiner Faust die Glasscheibe des vorderen Einstiegs. Beide Personen flüchteten daraufhin fußläufig. Sie konnten im Rahmen einer Fahndung in der Ortsgemeinde angetroffen und kontrolliert werden. Gegen die zwei Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

