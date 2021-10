Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Vollsperrung der A 6

A 6 im Bereich Kaiserslautern (ots)

Aufgrund der Vollsperrung der Autobahn 6, in beide Fahrtrichtungen, und eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden vor der Anschlussstelle Ramstein kam es am Samstag zu vielen Telefonaten und Anfragen durch Verkehrsteilnehmer bei der Autobahnpolizei. Zudem kam es aufgrund der Verkehrssituation zu vielen Besuchen auf der Dienststelle. Es wurden mehrere Pannenfahrzeuge in den Rückstaus, ein medizinischer Notfall eines Kindes und kleinere Unfälle registriert. Im Rückstau eines Verkehrsunfalls bei Ramstein gab es Hinweise von mehreren Zeugen auf drehende Fahrzeuge im Stau, welche die Rettungsgasse entgegen der Fahrtrichtung oder die Abfahrten an dem Autobahnkreuz Landstuhl falsch nutzten. Hier wird in mehreren Fällen ermittelt. Die Polizei bittet hier um Zeugenmitteilungen. Es kam im Stau zu Wartezeiten von bis zu 120 Minuten.

