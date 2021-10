Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall - Fahrzeug überschlägt sich

Dunzweiler (ots)

Am Freitagmittag befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer die L 354 vom Bambergerhof aus kommend in Fahrtrichtung Waldziegelhütte. In einer dortigen Linkskurve musste der Fahrer stark abbremsen und geriet dadurch ins Schleudern. Im weiteren Verlauf fuhr der Fahrzeugführer die gegenüberliegende Böschung hinab und überschlug sich auf der dortigen Wiese. Der Fahrer wurde leicht verletzt und am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Nach Angaben des 18-Jährigen musste dieser stark abbremsen, da ihm in der Kurve in der Fahrbahnmitte ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Bei diesem Fahrzeug soll es sich um einen Mercedes Kombi, Farbe anthrazit, handeln. Dieses Fahrzeug setzte seine Fahrt unmittelbar fort. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, kann sich bei der Polizei in Kusel unter der Tel. 06381 919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de melden. |pikus

