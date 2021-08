Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Zeugen gesucht

Lorup (ots)

Am Sonntag kam es auf der Rastdorfer Straße in Lorup zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines weißen Skoda war gegen 11.55 Uhr die in Richtung Vrees unterwegs, als ihr plötzlich auf ihrer Fahrspur ein blauer Pkw entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Skoda-Fahrerin nach rechts aus und prallte gegen eine Leitplanke. Der Fahrer des blauen Pkw entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Skoda-Fahrerin zu kümmern. Am Skoda entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 5000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 in Verbindung zu setzen.

