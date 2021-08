Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl von Bauzäunen ++ Verkehrsunfall in der Hauptstraße ++ Verkehrsunfall in der Kirchstraße ++

Leer - Diebstahl von Bauzäunen

Im Zeitraum vom 11.08.2021, 17:30 Uhr bis zum 12.08.2021, 06:00 Uhr ereignete sich ein Diebstahl in der Nähe des Nüttermoorer Sieltiefs. Unbekannte Täter entwendeten von einer dortigen Baustelle abgelagerte Bauzaun-Felder und -Füße. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Täter das Diebesgut mithilfe eines Fahrzeuges samt Anhänger abtransportierten. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, denen zur Tatzeit ein entsprechendes Fahrzeug im Bereich Nüttermoor aufgefallen ist, werden um eine Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall in der Hauptstraße Am 12.08.2021, gegen 06:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Ostrhauderfehn. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Westoverledingen befuhr die Hauptstraße aus dem Industriegebiet kommend in Richtung Rhauderfehn. Nach dem Durchfahren eines Kreisverkehrs kam sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand infolge des Zusammenstoßes ein Totalschaden.

Moormerland/Neermoor - Verkehrsunfall in der Kirchstraße An 12.08.2021, gegen 14:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Kirchstraße. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Jemgum befuhr die Kirchstraße in Neermoor in Richtung Oldersum. Gleichzeitig befuhren ein 69-jähriger Wohnmobil-Fahrer und seine 67-jährige Beifahrerin aus den Niederlanden die entgegengesetzte Fahrbahn. Als der 46-jährige Mann nach links auf eine Grundstückseinfahrt abbog, übersah er das entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte Wohnmobil. Es folgte ein Zusammenstoß, sodass beide Fahrzeuge erheblich an der Front beschädigt wurden. Bis auf eine leichte Verletzung der 67-jährigen Beifahrerin des Wohnmobils blieben die anderen Verkehrsteilnehmenden unverletzt.

