Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hattingen (ots)

Am 23.07.2021, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 24 jähriger Hattinger, mit seinem Krad Marke Honda, die Felderbachstraße in Fahrtrichtung Wuppertal. In einer Linkskurve, Höhe Haselbeck, verlor er die Kontrolle über sein Krad und kam zu Fall, touchierte dabei einen Baum und kam anschließend in einer Böschung zum Liegen. Der 24 Jährige verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell