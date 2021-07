Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Gevelsberg (ots)

Am 23.07.2021, gegen 07:00 Uhr, befuhr ein 39 jähriger Gevelsberger mit seinem Fahrrad die Hagener Straße in Fahrtrichtung Ennepetal. In Höhe Am Müllerberg stieß er mit seinem Fahrrad gegen den dortigen Bordstein und kam zu Fall. Der 39 Jährige verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell