Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall++Trunkenheitsfahrten++Unterschlagung einer Geldbörse++ Verkehrsunfallflucht in der Hafenstraße++

Weener - Verkehrsunfall

Am 11.08.2021 kam es um 13:04 Uhr auf der Hauptstraße im Ortsteil Stapelmoor zu einem Unfall an dem dortigen Verkehrskreisel. Ein 64-jähriger Mann aus dem Emsland befuhr mit seinem Motorrad die Hauptstraße aus Richtung Diele kommend in den Kreisverkehr, als eine 62-jährige Leeranerin von der Rheiderlandstraße kommend ebenfalls in den Kreisel einfuhr. Dabei übersah die Frau den bereits im Verkehrskreisel befindlichen Motorradfahrer und missachtete seine Vorfahrt. Der 64-jährige konnte einen Zusammenstoß verhindern, wobei er jedoch stürzte. Dabei wurde der Mann verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Motorrad entstand Sachschaden. Die Polizei Weener hat den Unfall aufgenommen und die notwendigen Maßnahmen vor Ort getroffen. Die weiteren Unfallermittlungen dauern an.

Emden - Trunkenheitsfahrten

Am 11.08.2021 wurde der Polizei Emden durch Zeugen mitgeteilt, dass im Bereich der Eichstraße ein Lkw durch eine augenscheinlich alkoholisierte Person geführt würde. Einsatzkräfte der Polizei Emden trafen an der genannten Örtlichkeit auf den 45-jährigen Fahrer eines LKW, bei welchem nach weiterer Überprüfung eine Alkoholbeeinflussung vom 2,92 Promille aufwies. Dem Mann mit Wohnsitz im europäischen Ausland wurde eine Blutprobe entnommen und das Führen von Fahrzeugen im Bundesgebiet untersagt. Zur weiteren Verhinderung von Verkehrsstraftaten wurde der Fahrzeugschlüssel vorsorglich sichergestellt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Am gleichen Tag um 18:32 Uhr wurde der Polizei Emden der weitere Verdacht einer Trunkenheitsfahrt gemeldet, der sich bei der Kontrolle einer 48-jährigen Frau aus dem Landkreis Cloppenburg bestätigte, welche mit ihrem Pkw auf der Hansastraße unterwegs war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Betroffene unter dem Einfluss von 1,46 Promille Alkohol stand. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Fahrerlaubnis der Frau wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die 48-jährige muss sich nun ebenfalls in einem Strafverfahren verantworten.

Hesel - Unterschlagung einer Geldbörse

Am 11.08.2021 zwischen 8:50 Uhr und 9:40 Uhr kam es zu einer Unterschlagung einer Geldbörse an der Auricher Straße in Hesel. Ein 44-jähriger Mann ließ seine Geldbörse auf dem WC einer Tankstelle liegen. Als er dies bemerkte, fuhr er zurück zu der Tankstelle. Seine Geldbörse wurde jedoch zwischenzeitlich von Unbekannten mitgenommen und befand sich nicht mehr dort. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen um eine Kontaktaufnahme mit der Polizei in Hesel.

Leer - Verkehrsunfallflucht in der Hafenstraße Am 10.08.2021, gegen 14:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Hafenstraße in Leer. Eine 16-jährige Radfahrerin befuhr die Hafenstraße in Richtung Nessestraße. Auf Höhe der Einmündung zum Ernst-Pagels-Weg wurde sie von einer unbekannten Pkw-Fahrerin überholt. Beim Überholvorgang touchierte der Pkw die Radfahrerin, wodurch sie sich leicht am linken Fuß verletzte. Die Pkw-Fahrerin setzte ihre Weiterfahrt fort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell