POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.08.2021

Leer - Diebstahl eines Pkw

In der Zeit vom 09.08.2021, 22:00 Uhr bis zum 10.08.2021, 06:45 Uhr kam es am Pastor-Boekhoff-Weg zu der Totalentwendung eines Pkw BMW mit Leeraner Kennzeichenkennung. Das vier Jahre alte Fahrzeug vom Modell X5 xDrive40d in weiß wurde von unbekannten Tätern auf derzeit nicht nachvollziehbare Art geöffnet und dann ohne Fahrzeugschlüssel von einer Hauszufahrt entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder denen das beschriebene Fahrzeug in den frühen Morgenstunden des 10.08.2021 aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Weener - Diebstahl aus Pkw

Am 10.08.2021 kam es in der Zeit von 13:20 Uhr bis 13:40 Uhr zu dem Diebstahl eines Mobiltelefons aus einem Pkw, der vor einem Ladengeschäft in der Poststraße abgestellt war. Unbekannte Täter nutzten den kurzen Zeitraum, um das auf dem Beifahrersitz abgelegte Telefon aus dem unverschlossenen Pkw zu entnehmen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Kraftfahrzeuge auch bei kurzer Abwesenheit immer verschlossen werden sollten. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass von einer Wertsachenaufbewahrung in Fahrzeugen abgeraten wird.

Emden - Schwerer Diebstahl aus Büroraum

In der Zeit vom 09.08.2021, 16:15 bis zum 10.08.2021, 07:10 Uhr kam es zu einer Einbruchstat in ein Verwaltungsgebäude am Treckfahrtsweg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu einem Büroraum und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Da dieser Büroraum nach innen verschlossen war, wurden weitere Räumlichkeiten nicht aufgesucht. Genaue Angaben zum entwendeten Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

