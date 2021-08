POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.08.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Diebstahl einer Geldbörse

Am 07.08.2021, gegen 11:30 Uhr ereignete sich ein Diebstahl einer Geldbörse in der Ringstraße in Leer. Beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt lenkten zwei unbekannte Täter eine 78-jährige Frau geschickt ab und entwendeten ihre Geldbörse aus ihrem Einkaufskorb. Die Frau beschrieb einen der Täter wie folgt: -männlich, Mitte 50, kurze Haare, korpulent Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden um eine Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Bunde - Sachbeschädigung an zwei Pkw

In der Nacht vom 07.08.2021 auf den 08.08.2021, 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung an zwei Pkw in der Straße Am Katjedeep in Bunde. Unbekannte Täter zerstachen von den zwei Pkw insgesamt drei Reifen. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Emden - Verkehrsunfallflucht auf der Schillerstraße

Am 06.08.2021, gegen 15:15 Uhr kam es in der Schillerstraße in Emden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrradfahrer befuhr die Schillerstraße aus Richtung Ludwig-Uhland-Straße in Richtung Auricher Straße. Gleichzeitig befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Emden aus der entgegengesetzten Richtung die Schillerstraße. Als sich Beide in gleicher Höhe befanden, kam es zu einer seitlichen Berührung. Der Fahrradfahrer flüchtete daraufhin. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Weener - Verkehrsunfall auf der A31

Am 08.08.2021, gegen 13:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall infolge eines Hindernisses auf der Fahrbahn. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Honnef befuhr die A31 in Richtung Bottrop. Im Bereich Weener löste sich eine Dachbox vom Dachgepäckträger. Ein hinter ihm fahrender 40-jähriger Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfuhr die Dachbox. Dabei entstand am Pkw des 40-jährigen Mannes ein geschätzter Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Neukamperfehn - Körperverletzung in der Hauptwieke

Am 08.08.2021, zwischen 4:00 Uhr und 4:40 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung in der Hauptwieke in Neukamperfehn. Ein 24-jähriger Mann begab sich nach einer Veranstaltung zu seinem Fahrrad in der Nähe eines Sportplatzes. Dort stand ein bisher unbekannter Täter und schlug dem 24-Jährigen bei seiner Ankunft am Fahrrad unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt mehrere Prellungen und eine Gehirnerschütterung. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und bittet Hinweisgeber und Zeugen des Vorfalles um Kontaktaufnahme.

Bunde - Verkehrsunfallflucht auf der Mühlenstraße

Im Zeitraum vom 05.08.2021, 20:00 Uhr, bis zum 06.08.2021, 6:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Mühlenstraße in Bunde. Ein 22-jähriger Leeraner parkte seinen Mercedes-Pkw über Nacht auf einem Parkstreifen der Mühlenstraße in Richtung Bunde. In seiner Abwesenheit beschädigte ein unbekannter Täter die linke Fahrzeugseite und flüchtete. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen um Kontaktaufnahme mit der Dienststelle in Weener.

