Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Einbruchdiebstahl in der Ulrichstraße ++ Diebstahl aus einem Firmentransporter ++ Verkehrsunfall auf der Bremer Straße ++ Verkehrsunfallflucht im Heuweg ++ Verkehrsunfallflucht auf der Frisiastraße ++ Verkehrsunfall in der Straße Kloster Muhde ++Körperverletzung in Emden++

Leer - Einbruchdiebstahl in der Ulrichstraße Am 07.08.2021, zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einer Wohnung in der Ulrichstraße in Leer. Im Zuge eines Polizeieinsatzes mussten Anwohner ihre Wohnungen verlassen. In ihrer Abwesenheit entwendeten unbekannte Täter aus einer unverschlossenen Wohnung elektronische Geräte, Bargeld und Lebensmittel aus dem Kühlschrank. Der Gesamtschaden wird im dreistelligen Bereich geschätzt. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Moormerland - Diebstahl aus einem Firmentransporter

Im Zeitraum vom 06.08.2021, 17:00 Uhr, bis zum 09.08.2021, 7:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Firmentransporter im Borgwardring in Moormerland. Ein Firmentransporter parkte in dem Zeitraum verschlossen auf einem Firmengrundstück. Unbekannte Täter zerstörten die Heckscheibe des Firmentransporters und öffneten vermutlich von innen die Hecktür. Anschließend wurden etwa 100 bis 150 Zubehörteile für die Heizungsmontage entwendet. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Leer - Verkehrsunfall auf der Bremer Straße

Am 09.08.2021, gegen 9:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bremer Straße in Leer. Eine 52-jährige Leeranerin befuhr die Bremer Straße in Richtung Loga. Auf Höhe der Einmündung zum Tannenweg übersah die Frau eine verkehrsbedingt wartende 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Dörpen und fuhr auf den Pkw auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Keine der Beteiligten wurde durch den Unfall verletzt. Aufgrund des Verdachts auf eine Alkoholisierung bei der 52-jährigen Frau wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Ein Atemalkoholwert von 2,68 Promille bestätigte die Vermutung. Eine Blutprobe wurde veranlasst und die Fahrerlaubnis sichergestellt. Die 52-jährige Frau muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Großwolde - Verkehrsunfallflucht im Heuweg Am 06.08.2021, gegen 18:10 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Heuweg in Westoverledingen. Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Rhauderfehn befuhr den Heuweg aus Richtung B70 in Richtung Breiter Weg. Ein unbekannter Kraftradfahrer mit einem schwarzen Helm und einer grünen Jacke fuhr mit einem schwarzen Motorrad auf der entgegengesetzten Fahrbahn. Als er sich schlingernd näherte, wich sie weit nach rechts auf der Fahrbahn aus. Dennoch fuhr der Kraftradfahrer gegen den linken Außenspiegel des Pkw. Dieser brach dabei ab. Schließlich setzte der Kraftradfahrer seine Fahrt fort und verließ den Unfallort. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden um eine Kontaktaufnahme mit der Polizei in Westoverledingen gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht auf der Frisiastraße

Am 09.08.2021, gegen 13:45 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Frisiastraße in Emden. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Upgant-Schott bog aus der Straße Zum Emskai nach links auf die Frisiastraße ab. Kurz danach scherte ein ihm entgegenkommender unbekannter Pkw-Fahrer zu einem Überholvorgang aus. Dabei touchierte der Unbekannte den Pkw des 30-jährigen Mannes und beschädigte diesen im Bereich des linken Außenspiegels. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Westoverledingen - Verkehrsunfall in der Straße Kloster Muhde Am 09.08.2021, gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Kloster Muhde in Westoverledingen. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Borkum befuhr mit zwei Beifahrern im Alter vom 24 Jahren und 25 Jahren aus Westoverledingen die Straße Kloster Muhde aus Richtung Papenburg in Richtung Leer. Nach einer Rechtskurve kam das Fahrzeug vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Zunächst driftete das Fahrzeug nach links und dann quer über die Fahrbahn nach rechts. Schließlich blieb das Fahrzeug auf dem Dach in einem Graben liegen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt, während die Beifahrer unbeschadet blieben. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Emden - Körperverletzung in der Neutorstraße

Am 07.08.2021, gegen 22:30 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung in der Neutorstraße in Emden. Ein 61-jähriger Mann bewegte sich fußläufig auf dem Gehweg der Neutorstraße in Richtung Agterum. Auf Höhe der Einmündung zur Bollwerkstraße kam ihm eine unbekannte männliche Person entgegen und schlug ihm unvermittelt in sein Gesicht. Infolge des Schlages stürzte er zu Boden. Der Angreifer verließ daraufhin die Örtlichkeiten. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Emden.

