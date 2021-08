Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Junger Täter raubt Portemonnaie

Sögel (ots)

Am Montagnachmittag ist es vor der Sparkassenfiliale an der Straße "Am Markt" zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter sehr junger Täter entriss einer 83-jährigen Seniorin ihr Portemonnaie und flüchtete auf einem Fahrrad vom Tatort. Der Junge wirkte auf das Opfer sehr kindlich, hatte kurzes blondes Haar und trug eine kurze Hose sowie ein rotes T-Shirt. Er konnte in Richtung der Sögeler Kirche entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

