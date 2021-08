Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

BMW geriet während der Fahrt in Brand

Lübeck (ots)

Dienstagmorgen (10.08.2021) geriet in Lübeck St. Jürgen ein PKW während der Fahrt in Brand. Der Fahrer konnte seinen BMW noch rechtzeitig anhalten und das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der PKW an sich wurde durch das Feuer stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Gegen 05:50 Uhr befuhr der 63-jährige Lübecker mit einem 3er BMW die Billrothstraße, als er plötzlich Brandgeruch und eine Rauchentwicklung aus Richtung des Motorraums wahrnahm. Das Fahrzeug fing kurz darauf an zu brennen. Der Lübecker brachte seinen BMW zum Stillstand und stieg unverletzt aus.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden im Bereich der gesamten Frontpartie. Nach den Löscharbeiten musste der BMW abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Brandursache ist nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt im Motorraum. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell