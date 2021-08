Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Abbiegeunfall mit Sattelzuggespann - Radfahrerin leicht verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (10.08.2021) ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Eutin von einem Kiestransporter angefahren worden. Dabei zog sich die 41-jährige Frau leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 08:35 Uhr befuhr der 40-jährige Fahrer des mit Kies beladenen Sattelzuggespanns die Quisdorder Straße, um von dort aus nach links in die Plöner Landstraße einzubiegen. Im dortigen Einmündungsbereich stieß er beim Anfahren mit der von links mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Plöner Landstraße herannahenden 41-jährigen Ostholsteinerin zusammen. Die Frau wurde mit der Front des langsam heranrollenden LKW erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich nach derzeitigem Sachstand leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung brachten sie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Einmündungsbereich der Quisdorfer Straße/ Ecke Plöner Landstraße für knapp 15 Minuten gesperrt - zu stärkeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell