Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt i.H.-Am Hafensteig

2,31 Promille- Unfall mit dem Kleinkraftrad

Lübeck (ots)

Am vergangenen Samstagmittag (07.08.) fuhr ein 66-jähriger Neustädter mit seinem Kleinkraftrad Am Hafensteig in Neustadt und stürzte alleine und offensichtlich ohne Fremdeinwirkung auf die linke Seite. Der Rettungsdienst versorgte den Mann. Ein Notarzteinsatzfahrzeug und Christoph 12 wurden ebenfalls zum Unfallort entsandt. Anschließend brachte man den Neustädter ins Krankenhaus. Die Beamten stellten allerdings Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab 2,31 Promille. Somit wurde eine Blutprobe entnommen. Weiter wird geprüft, ob der 66-Jährige eine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt.

