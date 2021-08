Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Mädchen helfen Diebstahlsopfer

Lübeck (ots)

Am 30.07.2021 wurde zwei 12-jährige Mädchen gegen 16:30 Uhr in der Lübecker Innenstadt aufmerksam auf eine weinende Frau. Die beiden Schülerinnen sprachen die Frau an und boten ihre Hilfe an. Die geistig behinderte Frau gab an, dass sie in der Breiten Straße Opfers eines Diebstahls geworden sei. Hier sei ihre Geldbörse mit Bargeld und ihrem Schwerbehindertenausweis entwendet worden. Die Mädchen begleiteten die 54-jährige Lübeckerin zum 1. Polizeirevier und blieben auch während der Anzeigenerstattung an ihrer Seite. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.

