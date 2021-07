PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Altenwohnheim angegangen +++ Feuer im Wald gelegt.

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebstahl aus Altenwohnheim,

Eltville-Erbach, Franseckystraße, Mittwoch, 14.07.2021, 20:00 Uhr bis Donerstag, 15.07.2021, 07:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen gelang es unbekannten Dieben in einem Altenwohnheim in Eltville-Erbach zuzuschlagen und Beute zu machen. Ersten Ermittlungen zufolge begaben sich die Täter auf unbekannte Art und Weise in das Kellergeschoss der Einrichtung und entwendeten dort aus einer Personalumkleide Bekleidung, ein Mobiltelefon und Werkzeug im Wert von ca. 100 Euro. Im Anschluss suchten die Diebe das Weite.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

2. Gegenstände im Wald verbrannt,

Taunusstein-Wehen, Nahe der Bundesstraße 417, Donnerstag, 15.07.2021, 21:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend kam es in einem Waldweg bei Taunusstein-Wehen zu einem Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge zündeten Unbekannte auf dem Waldweg, welcher parallel zur B417 zwischen Wehen und Wiesbaden gelegen ist, eine Matratze und zwei Autoreifen an. Der entstandene Brand schlug auf Teile eines Baumes über, verbreitete sich jedoch aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht weiter. Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es die brennende Matratze und die Reifen zu löschen.

In der Nähe des Brandortes wurde ein dunkelblauer SUV mit Bad Schwalbacher Kennzeichen wahrgenommen, welcher im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnte. Aktuell geht die Polizei von einer Brandstiftung aus und nimmt Hinweise zu den Verursachern über die Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Aktueller Blitzerreport des Rheingau-Taunus-Kreises,

(fh)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell