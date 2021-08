Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Fund von Waffen und Munition bei Wohnungsauflösung

Lübeck (ots)

Am Mittwochmittag ( 04.08.2021 ) kam es während einer Wohnungsauflösung in der Kalandstraße in Lübeck zu einem Fund von diversen Waffen und Munition. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt und werden der Vernichtung zugeführt.

Gegen 14.00 Uhr meldete sich eine Mitarbeiterin einer professionellen Nachlassverwaltung bei den Beamten des 4. Polizeirevieres und teilte mit, dass sie soeben während einer Wohnungsauflösung diverse Waffen und Munition gefunden hätte. In der Wohnung wurden den Beamten dann etliche nichterlaubnispflichtige Hieb- und Stichwaffen, ein Schreckschußrevolver, sowie Munition verschiedenen Kalibers übergeben. Der ehemalige Besitzer, der im Besitz eines Waffenscheines, sowie mehrerer Waffenbesitzkarten war, hatte seine erlaubnispflichtigen Waffen bereits im Juni dieses Jahres der Waffenbehörde zum Zwecke der Vernichtung zugeführt. Sämtliche Gegenstände, die den Beamten vor Ort übergeben wurden, werden abschließend ebenfalls vernichtet.

Ein Foto der sichergestellten Waffen und Munition kann aus technischen Gründen nicht eingestellt werden. Bei Bedarf kann dieses aber bis 14h des heutigen Tages über die bekannte E-Mailadresse der Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck angefordert werden.

