Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Roggenhorst/ Festnahme

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck:

Am vergangenen Freitagnachmittag (06.08.) wurde ein 36-jähriger Lübecker im Gewerbegebiet Roggenhorst von Beamten des Kommissariats 16 -Personenfahndung- festgenommen. Er war vom Amtsgericht Lübeck rechtskräftig wegen der Verbreitung von Kinderpornografie in elf Fällen verurteilt worden Der Mann hatte jedoch nicht die Geldstrafe im mittleren vierstelligen Bereich bezahlt, so dass ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Auch zum Zeitpunkt der Festnahme konnte er nicht bezahlen, so dass der Lübecker der hiesigen Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde.

Zeitgleich wurde eine Wohnung in Moisling durchsucht, da der Mann zwischenzeitlich schon wieder mit dem Verbreiten derartiger Dateien aufgefallen und ein erneuter Durchsuchungsbeschluss für ihn und den von ihm genutzten Räumlichkeiten vom Gericht ausgestellt worden war. Durch die Festnahme konnten die Beamten nun seinen Aufenthaltsort zuordnen, da er zurzeit ohne festen Wohnsitz gemeldet ist.

Die Durchsuchung verlief erfolgreich. Es konnten diverse Datenträger aufgefunden werden. Zum Tatvorwurf wollte sich der Festgenommen zunächst nicht äußern. Die Ermittlungen und Auswertungen der sichergestellten Geräte dauern an.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell