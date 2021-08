Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg/ Holstein

Verkehrskontrollen in Oldenburg/ Holstein

Lübeck (ots)

Am Montagvormittag (09.08.2021) überprüfte die Polizei in Oldenburg/ Holstein diverse PKW-Fahrerinnen und PKW-Fahrer. Im Fokus standen dabei die Kontrolle der Gurtpflicht sowie die verbotswidrige Nutzung von elektronischen Geräten.

Aufgebaut hatten die Beamten der Polizeistation Oldenburg die Kontrollstelle in der Bahnhofstraße. Unterstützt von Einsatzkräften aller Dienststellen des Polizeireviers Heiligenhafen stellten sie in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr insgesamt 24 Ordnungswidrigkeiten fest. Unter anderem telefonierten drei Fahrzeugführer während der Fahrt mit dem Handy, in zwölf Fällen war der Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Ein Verkehrsteilnehmer zog die Aufmerksamkeit auf sich, weil er stark nach Alkohol roch. Der Verdacht bestätigte sich: Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. In der Folge wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

17 Mal erhielten die Fahrzeugführer Kontrollberichte, da entweder die Ausrüstung des von ihnen geführten PKW fehlte bzw. mangelhaft war oder das Fahrzeug technisch nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprach.

