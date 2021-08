Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Bürokomplex - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Montagabend (18 Uhr) und Dienstagmorgen (7 Uhr) sind Unbekannte in ein Bürokomplex am Berliner Platz eingestiegen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Büroräumlichkeiten des Energieversorgers und dursuchten diese nach Wertgegenständen. Die Diebe nahmen mehrere elektronische Geräte an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter 0541/327-3203 oder -2215 zu melden.

