Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hafen: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 7.35 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Ford die Hafenstraße und beabsichtigte an der Kreuzung zur Hansastraße nach links auf diese einzubiegen. Dabei übersah der Mann aus Badbergen eine 25-jährige Fußgängerin, die bei Grünlicht den Fußgängerüberweg der Hansastraße in Richtung Hafenstraße überquerte. Der Kleinwagen erfasste die Osnabrückerin, die zu Boden stürzte und sich dabei schwer aber nicht lebensgefährlich verletzte. Die junge Frau wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer die Unfallstelle wurde eine Fahrspur der zweispurigen Hansastraße gesperrt. Es kam zu keiner Verkehrsbeeinträchtigung.

