Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Vereinsheim von Einbrechern heimgesucht

Bissendorf (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt zwischen Montagabend (21.30 Uhr) und Dienstagmorgen (09 Uhr) ein Sportverein in der Straße "Am Kalkhügel". Einbrecher beschädigten am Vereinsgebäude eine Fensterscheibe und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie stahlen mehrere Flaschen alkoholischer Getränke und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

