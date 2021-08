Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Einbruch in Pizzeria gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Sonntagabend (23 Uhr) und Dienstagmorgen (10 Uhr) ist eine Pizzeria in der "Mindener Straße" ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter verschafften sich durch die Eingangstür gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Italienischen Restaurants und durchsuchten diese nach Diebesgut. Die Diebe nahmen Bargeld und andere Gegenstände an sich und flüchteten vom Tatort, der in der Nähe des "Stadtweges" liegt. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

