Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Stampfer von Baustelle entwendet

Borken (ots)

Diebe haben in Borken eine Baumaschine gestohlen. Der gelb lackierte Stampfer vom Typ Wacker BS 60-2 lagerte auf einer Baustelle an der Einsteinstraße - dort kam es zwischen Montag, 15.45 Uhr, und Dienstag, 11.00 Uhr, zu der Tat. Um an ihre Beute zu kommen, hatten sich die Täter an einem Baustellenzaun zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalpolizei in Borken unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell