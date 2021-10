Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Baustellenmaterial entwendet

Altenkirchen (ots)

In der Hohlstraße wurden in der Zeit von Donnerstag, 21:00 Uhr, bis Freitag, 16:30 Uhr, Absperrmaterialien entwendet. Hierbei handelt es sich um eine Warnbarke, vier dazugehörige Gummi-Fußplatten sowie vier Absperrgitter, welche vor einem dortigen Wohnhaus lagen. Hinweise auf den oder die Täter liegen aktuell nicht vor. Die Polizei in Kusel bittet daher um Hinweise unter der Tel. 06381 919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell