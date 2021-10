Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Kindergarten

Bild-Infos

Download

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen beschädigten unbekannte Täter zwei große Glasscheiben am Haupteingang des Kindergartens am Festplatz mit einem Gegenstand, wahrscheinlich einem Stein. Der Sachschaden wird auf rund fünftausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell