POL-WHV: Nachtrag: Versammlung in Varel verlief störungsfrei

Wie bereits berichtet, fand am heutigen Vormittag eine Versammlung in Varel statt. Hier geht es zur ersten Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4956843 Nach Redebeiträgen am Werkstor machten sich ca. 400 Personen gegen 09.40 Uhr auf den Weg zum Kundgebungsort, den sie gegen 11.00 Uhr erreichten. Dort kamen weitere Personen hinzu, so dass sich ca. 600 Personen auf dem Rathausplatz in Varel befanden. Die Kundgebung endete gegen 12.15 Uhr. Insgesamt verlief die Versammlung störungsfrei. Weitere Informationen zu dem Verlauf sind auf dem Twitter-Account unter dem Link https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI zu finden.

